Путин лично поблагодарил студента из ЛНР, который встал на защиту Родины
Сегодня, в Татьянин день, президент РФ Владимир Путин пообщался со студентами. Один из них — студент ЛГПУ из ЛНР Владислав Олейник — рассказал, что ушёл защищать Родину в 23 года и принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Глава государства поблагодарил Владислава и всех его боевых товарищей.
Путин лично поблагодарил студента из ЛНР, который встал на защиту Родины. Видео © LIFE
"Я являюсь участником СВО. 23 февраля прошлого года я встал на защиту своей Родины и поступил на службу в ряды Народной милиции ЛНР", — рассказал он президенту.
"Сколько Вам лет было, когда Вы взяли в руки оружие?" — спросил глава государства.
"23. За участие в боевых действиях я отмечен командованием медалью "За отвагу". Сегодня я двигаюсь к своей мечте — это работа в ФСБ", — добавил Владислав и поблагодарил Путина за демобилизацию студентов.
Президент в ответ поблагодарил студента и всех его боевых товарищей, всех жителей Донбасса, которые защищают соотечественников.
В беседе с Владиславом президент РФ подчеркнул, что целью спецоперации на Украине является защита России от угроз на прилегающих исторических территориях страны.
LIFE