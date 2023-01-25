Сегодня, в Татьянин день, президент РФ Владимир Путин пообщался со студентами. Один из них — студент ЛГПУ из ЛНР Владислав Олейник — рассказал, что ушёл защищать Родину в 23 года и принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Глава государства поблагодарил Владислава и всех его боевых товарищей.

Путин лично поблагодарил студента из ЛНР, который встал на защиту Родины. Видео © LIFE

"Я являюсь участником СВО. 23 февраля прошлого года я встал на защиту своей Родины и поступил на службу в ряды Народной милиции ЛНР", — рассказал он президенту.

"Сколько Вам лет было, когда Вы взяли в руки оружие?" — спросил глава государства.

"23. За участие в боевых действиях я отмечен командованием медалью "За отвагу". Сегодня я двигаюсь к своей мечте — это работа в ФСБ", — добавил Владислав и поблагодарил Путина за демобилизацию студентов.