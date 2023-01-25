"Навтыкали в куклу вуду иголки": Садальский рассказал, кто "виновен" в его госпитализации

Российский актёр Станислав Садальский обвинил звезду "Сватов" Татьяну Кравченко и директора театра "Ленком" Марка Варшавера в том, что его госпитализировали в реанимацию. Поделился своей версией событий и пожаловался на давних недругов он в соцсетях.

Садальский рассказал, что в больнице к нему заглянула "известная психотерапевт и ясновидящая в одном лице". По его словам, она увидела "двоих толстых людей — один в клеточку, другая на лыжах", которые смастерили в кабинете директора театра куклу вуду.

"Смастерили куклу вуду с моим именем и навтыкали в неё иголки. Всё зло от них! Я сразу понял, о ком она, но не поверил и потребовал назвать имена. "Варшавер и Кравченко из "Ленкома"!" — прошептала она и исчезла, оставив после себя шлейф валокордина", — поделился Садальский.

В посте актёр также поблагодарил врачей и поклонников. Последних он также попросил не сдавать билеты на не состоявшиеся в Мурманске спектакли "Скупой папик", пообещав, что они точно состоятся в мае.