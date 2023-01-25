"Навтыкали в куклу вуду иголки": Садальский рассказал, кто "виновен" в его госпитализации
Актёр Садальский обвинил Кравченко и Варшавера в том, что попал в больницу
Российский актёр Станислав Садальский обвинил звезду "Сватов" Татьяну Кравченко и директора театра "Ленком" Марка Варшавера в том, что его госпитализировали в реанимацию. Поделился своей версией событий и пожаловался на давних недругов он в соцсетях.
Садальский рассказал, что в больнице к нему заглянула "известная психотерапевт и ясновидящая в одном лице". По его словам, она увидела "двоих толстых людей — один в клеточку, другая на лыжах", которые смастерили в кабинете директора театра куклу вуду.
"Смастерили куклу вуду с моим именем и навтыкали в неё иголки. Всё зло от них! Я сразу понял, о ком она, но не поверил и потребовал назвать имена. "Варшавер и Кравченко из "Ленкома"!" — прошептала она и исчезла, оставив после себя шлейф валокордина", — поделился Садальский.
В посте актёр также поблагодарил врачей и поклонников. Последних он также попросил не сдавать билеты на не состоявшиеся в Мурманске спектакли "Скупой папик", пообещав, что они точно состоятся в мае.
"У нас железная дисциплина": Звезда "Сватов" Кравченко ответила Садальскому на обвинения в алкоголизме
Напомним, накануне актёра Станислава Садальского доставили в больницу в Москве с кровотечением. Он поделился с поклонниками своими переживаниями. Отметим, что у артиста давний конфликт с Варшавером и Кравченко. Так, директор "Ленкома" даже решил подать на Садальского в суд за его слова об алкоголизме звезды "Сватов". В ответ на это актёр уличил Варшавера в том, что он любит Москву как источник дохода, но хочет быть похоронен в Израиле, где уже "прикупил место на кладбище".
ТАСС / Артём Геодакян