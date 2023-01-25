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25 января, 15:06

В Белом доме анонсировали выступление Байдена по поводу помощи Украине

Американский лидер Джо Байден выступит сегодня с речью по поводу помощи Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Днём [в Белом доме] глава государства выступит с речью о продолжающейся поддержке Украины", — сказано в сообщении.

Выступление должно состояться в 20:00 мск. Других подробностей по поводу предстоящей речи пока нет.

Песков: Дорогие американские и немецкие танки сгорят на Украине

Песков: Дорогие американские и немецкие танки сгорят на Украине

Ранее Лайф писал, что Байден сегодня может объявить о решении отправить танки Abrams Украине. Об этом сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя американской администрации.

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Getty Images / Alex Wong

Никита Осипов

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