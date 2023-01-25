Верховный суд РФ не разрешил заключённым в колониях носить часы

Речь идёт об иске бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, в котором он просил признать соответствующий пункт правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях незаконным. Адвокат бывшего градоначальника Владимир Постанюк отметил, что, после того, как летом 2022 года в силу вступили новые положения, у его подзащитного изъяли небольшие механические часы-будильник, стоящие в камере. Амиров заявлял в иске, что заключённые имеют право знать, сколько времени, в том числе это важно и для приёма лекарств. Чем аргументировал ответчик — Минюст России — неизвестно, так как материалы дела экс-мэра засекречены из-за сведений о состоянии его здоровья.