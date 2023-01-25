Верховный суд РФ не разрешил заключённым в колониях носить часы
Верховный суд России признал законными правила ФСИН, запрещающие заключённым носить в колониях часы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу инстанции.
"Суд отказал в удовлетворении иска", — говорится в сообщении.
Речь идёт об иске бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, в котором он просил признать соответствующий пункт правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях незаконным. Адвокат бывшего градоначальника Владимир Постанюк отметил, что, после того, как летом 2022 года в силу вступили новые положения, у его подзащитного изъяли небольшие механические часы-будильник, стоящие в камере. Амиров заявлял в иске, что заключённые имеют право знать, сколько времени, в том числе это важно и для приёма лекарств. Чем аргументировал ответчик — Минюст России — неизвестно, так как материалы дела экс-мэра засекречены из-за сведений о состоянии его здоровья.
Напомним, в июне 2013 года Амирова задержали по подозрению в организации целой серии преступлений, операция проводилась с помощью вертолётов и бронетехники, хотя сопротивление он не оказывал. Ему в итоге предъявили обвинение в убийстве в декабре 2011 года следователя СК России Арсена Гаджибекова, а потом добавилось ещё два — в подготовке теракта и незаконном обороте оружия. Амирова в 2014 году приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Но в следующем году решение поменялось: он приговорён к пожизненному заключению.
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ТАСС / Кирилл Кухмарь