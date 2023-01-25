В Совфеде поддержали возвращение романа "Как закалялась сталь" в школьную программу

Возвращение произведений советских классиков в школьную программу является как никогда актуальным, ведь они помогут воспитать в детях чувство патриотизма. Об этом RT заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Мы сейчас многое делаем в плане патриотического воспитания, но без таких произведений, как "Молодая гвардия" Александра Фадеева, "Как закалялась сталь" Николая Островского, это просто невозможно себе представить", — отметила сенатор.

По её словам, воспитать патриота и гражданина можно лишь через "эмоции и конкретные подвиги", а доводы о том, что такие произведения "калечат детскую психику", от "псевдоэкспертов" не имеют под собой оснований. К тому же правильный вектор обсуждения может задать талантливый педагог.