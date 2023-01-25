Умер один из создателей легендарной "Улицы Сезам"

Американский сценарист и продюсер, один из создателей детского телешоу "Улица Сезам" Ллойд Моррисетт скончался на 94-м году жизни. Об утрате сообщила студия The Sesame Workshop, которая занималась выпуском программы.

"Мастерская "Сезам" скорбит о кончине нашего уважаемого и любимого соучредителя Ллойда Н. Моррисетта", — говорится в некрологе.

Моррисетт придумал идею детской познавательной телепередачи в 60-х годах прошлого века. В реализации ему помогла друг и коллега Джоан Ганз Куни, которая пригласила для работы над проектом кукольника Джима Хенсона. Первый эпизод "Улицы Сезам" вышел 10 ноября 1969 года в эфир крупнейшей американской некоммерческой сети PBS, а в 2016 году передача "переехала" на HBO.

"Улица Сезам" — до сих пор самый длинный сериал для детей за всю историю телевидения. Студия Sesame Workshop имеет более 1000 лицензиатов, которые создают и продают продукты "Улицы Сезам" по всему миру. Так, премьера российской версии "Улицы Сезам" состоялась в 1996 году и была очень успешной.