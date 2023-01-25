Развитие молодёжи и раскрытие её талантов — главные задачи России, заявил Фальков

Главные задачи России заключаются в том, чтобы предоставить молодёжи как можно больше возможностей для развития и раскрытия талантов. Это касается и новых регионов страны, в вузах которых стоят вопросы покупки оборудования и налаживания обмена студентами для выпуска квалифицированных специалистов. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире шоу "Дайте сказать".

Фальков — об образовании в новых регионах РФ. Видео © LIFE

По словам министра, в республиках Донбасса в настоящий момент функционирует 29 высших учебных заведений, там учатся более ста тысяч студентов. Для молодёжи, желающей жить, любить и развиваться, власти запустили в июне министерские смены, которых всего было проведено шесть. Так, у студентов и школьников была возможность приезжать в старые российские регионы, в том числе в Москву. Там они две-три недели жили, знакомились с университетом и городами. Как объяснил Фальков, это была специальная программа для того, чтобы они почувствовали себя в большой семье, предоставляющей большие возможности для развития и раскрытия талантов.

Образовательные учреждения в новых субъектах уже включены в единую систему РФ. Учащимся предоставляется литература самого разного рода. Также есть сложности с учебно-лабораторным оборудованием, а ведь без него невозможно подготовить квалифицированного химика, физика, айтишника или инженера.

"Если посмотреть Донбасс, то там же сложная ситуация, уже не до развития образования, поэтому там такие простые житейские вопросы сейчас стоят: материально-техническая база обновления, приобретение оборудования, налаживание обмена между другими регионами", — подчеркнул Фальков.

В новом выпуске шоу министр также оценил международную науку в данный момент, раскрыл, чем привлечь учёных в Россию, и рассказал о профессиях будущего. Полный ролик смотрите по ссылке.