В Госдуме предупредили, что Россия не будет сквозь пальцы смотреть на немецкие танки у своих границ

Решение Германии всё-таки направить Украине танки Leopard 2 подтверждает тот факт, что лидеры европейских стран находятся в зависимости от англосаксов и Госдепа США. Таким мнением в беседе с RT поделился первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его мнению, даже сами жители Германии до конца не осознают пагубность таких действий и нарастающие риски разжигания глобального конфликта.