В Госдуме предупредили, что Россия не будет сквозь пальцы смотреть на немецкие танки у своих границ
Депутат Водолацкий назвал безумным решение властей Германии поставить Украине танки Leopard 2
Решение Германии всё-таки направить Украине танки Leopard 2 подтверждает тот факт, что лидеры европейских стран находятся в зависимости от англосаксов и Госдепа США. Таким мнением в беседе с RT поделился первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его мнению, даже сами жители Германии до конца не осознают пагубность таких действий и нарастающие риски разжигания глобального конфликта.
"Это безумство. Это люди, которые не понимают, что они делают. Россия не будет смотреть на это преступление сквозь пальцы. Мы не можем пустить это на самотёк, понимая, что это угрожает нашей национальной безопасности", — предупредил депутат.
Ранее Правительство Германии официально объявило об отправке Украине 14 танков Leopard 2, правда, ждать их Киеву придётся несколько месяцев. А глава немецкого МИД Анналена Бербок призвала партнёров по ЕС прекратить дискуссию по вопросу того, насколько долго Берлин сопротивлялся поставкам танков для Украины, и вспомнить, что они должны "воевать не друг с другом, а с Россией".
LIFE / Павел Баранов