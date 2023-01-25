Минпромторг: В РФ есть аналоги терминалов для безналичной оплаты в случае ухода Ingenico

На отечественном рынке представлен ряд крупных поставщиков терминалов для безналичной оплаты, которые смогут заменить Ingenico при уходе компании из России. Об этом сказано в сообщении Минпромторга в телеграм-канале.

"Сегодня появились сообщения о возможном уходе с российского рынка поставщика платёжных терминалов Ingenico и потенциальных проблемах в ремонте и обслуживании программного обеспечения в этой связи. <…> На российском рынке представлен ряд крупных поставщиков контрольно-кассовой техники, в том числе терминалов для безналичной оплаты", — говорится в заявлении.

Речь идёт об организациях "Инпас компани", "Атол" и "Штрих-М". У предприятий есть запас техники, чтобы обеспечить рынок оборудованием для расчётов картой. Помимо этого, АО СКБ ВТ "Искра" из Петербурга производит терминал "МК-105", который указан в перечне отечественной радиоэлектронной продукции. Это мобильное устройство, которое в том числе используется для проведения наличных денежных расчётов. Также компания "Инженерный стапель" вместе с "Терминальными технологиями" ведут собственные разработки и "углубляют локализацию аппаратуры".

Минпромторг и Центробанк участвуют в рабочей группе по вопросам обеспечения технологического суверенитета финансового рынка, а причин для нагнетания обстановки в вопросе контрольно-кассовой техники нет, говорится в заявлении.