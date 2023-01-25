"Выступать за поражение страны — не его лозунг": Как бы Высоцкий отнёсся к артистам, уехавшим из РФ

Поэт, актёр театра и кино, автор – исполнитель песен Владимир Высоцкий в нынешней ситуации оставался бы со своей страной. Так его сын Никита Высоцкий ответил на вопрос о том, как бы отец отнёсся к артистам, покинувшим страну после начала спецоперации. Он отметил, что у исполнителя были непростые отношения и с властью, и со страной, музыкант не был диссидентом, никуда не выезжал, хотя у него была такая возможность.

"Единственное, что я позволю себе сказать, хоть я ничего не должен говорить от его имени, подчеркну, лично я думаю, что выступать за поражение своей страны — не его лозунг: как бы ни было трудно, он всё равно оставался бы и со своим народом, и со своей страной. Судить же людей, которые уезжают или высказываются как-то, я бы не стал. Просто они думают по-другому", — сказал Никита Высоцкий в интервью РИА ФАН.