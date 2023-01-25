Пообщавшаяся с Путиным студентка рассказала, как в Австрии её заставляли отречься от РФ

В связи с событиями на Украине российских студентов стали отчислять из европейских вузов. Эта участь постигла и юную россиянку Дарью Семёнову, которая сменила Вену на Москву и сейчас получает образование в РУДН. В Австрии девушка провела семь лет жизни, но из-за антироссийских настроений, переходящих в откровенную агрессию, ей пришлось вернуться в РФ.

Сегодня Дарья в числе других российских студентов пообщалась с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказала ему, как в австрийском вузе ей предлагали отречься от Родины. В беседе с Лайфом девушка описала сложности, с которыми она столкнулась за границей.

Студентка рассказала об угрозах расправы в австрийском вузе за отказ отречься от России. Видео © LIFE

"Получала угрозы со стороны украинских студентов, от людей, с которыми я также обучалась в школе. К сожалению, не смогла посещать занятия очно и хотела перевестись на заочную форму обучения. Но, когда я обратилась с таким запросом, мне отказали, аргументируя это тем, что я не являюсь гражданкой Украины, а являюсь гражданкой РФ", — отметила студентка в беседе с корреспондентом Лайфа.

В один из учебных дней украинские студенты начали угрожать Дарье прямо на лекции, оппоненты утверждали, что россиянке якобы не стоит выходить на улицу, иначе она рискует не вернуться домой живой. При этом вместо того, чтобы разрядить гнетущую обстановку, преподаватель поддержал позицию граждан Незалежной. В итоге нашу собеседницу выпроводили из учебного заведения, поскольку она отказалась подписывать документ, осуждающий действия РФ на Украине. По словам девушки, такая же участь постигла многих россиян, которых в Вене заставляли отречься от Родины.

"Выслали эту бумагу и выбора, по сути, не оставили. На следующий день я получила отказ в визе и отчисление из вуза. Было сказано то, что типа за неуспеваемость, но, когда я попросила предоставить доказательства, мне ничего не ответили, поэтому очевидно, почему отчислили", — резюмировала Дарья.