Почти девять тысяч студентов из Китая учились в Петербурге в прошлом учебном году

В Северной столице большую часть иностранных студентов составляют граждане Китая. В прошлом учебном году в городе училось почти девять тысяч молодых людей из этой страны, сообщает газета "Петербургский дневник".

"В 2021–2022 учебных годах в Северной столице училось более 8,8 тысячи граждан Китая", — отметил член Правительства Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.

Сейчас в Северной столице проходит фестиваль в честь китайского Нового года. В тёмное время суток до 5 февраля Дворцовый мост будет украшать красная подсветка, а 10 февраля запланирован онлайн-концерт, в котором примут участие артисты из двух стран. Однако, как подчеркнул Григорьев, сотрудничество Петербурга с Пекином не ограничивается одним фестивалем. Китай является лидером по объёмам взаимной торговли с Северной столицей. Кроме того, между петербургскими и китайскими вузами и научными учреждениями заключено более 320 соглашений.