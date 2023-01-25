Директор "Союзмультфильма" рассказал, нужна ли Чебурашке победа над Хагги Вагги
Директор "Союзмультфильма" Машковцев предложил заменить Хагги Вагги отечественными мультперсонажами
Чебурашка является любимым персонажем для многих россиян, и ему не нужно конкурировать с наводящими страх детскими игрушками Хагги Вагги. Таким мнением поделился генеральный директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев перед показом семейной комедии "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко в Госдуме.
Директор "Союзмультфильма" рассказал о наличии лицензионных игрушек-чебурашек. Видео © LIFE
"Чебурашка — это не персонаж, который кого-то побеждает. Это персонаж, который в себя влюбляет. У него другие задачи. Но то, что зрители его любят, несомненно. Я думаю, что наша задача — предложить нашим зрителям других персонажей [вместо Хагги Вагги] и вызвать у них эмоции, которые ведут к созиданию. Любовь — это такое чувство", — отметил он.
Кроме того, Машковцев рассказал о наличии лицензионных игрушек-чебурашек. По его словам, они существуют уже на протяжении долгого времени. Директор "Союзмультфильма" призвал поискать именно официальные изделия, хоть сейчас и появляется много контрафактных. Ранее Лайф уже рассказывал, что на Wildberries начали продавать страшные игрушки в виде персонажа по завышенным ценам.
"Лицензионная программа, связанная с полным метром, существует. И это стало уже неотъемлемой частью выхода фильмов, в которых участвуют анимационные персонажи", — подчеркнул Машковцев.
Напомним, что "Союзмультфильм" потребовал у Wildberries и Ozon снять с продажи контрафактных чебурашек. Сегодня стало известно, что "Роскачество" возьмётся за уродливые игрушки, взбудоражившие российские маркетплейсы.
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