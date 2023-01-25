Директор "Союзмультфильма" рассказал, нужна ли Чебурашке победа над Хагги Вагги

Чебурашка является любимым персонажем для многих россиян, и ему не нужно конкурировать с наводящими страх детскими игрушками Хагги Вагги. Таким мнением поделился генеральный директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев перед показом семейной комедии "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко в Госдуме.

Директор "Союзмультфильма" рассказал о наличии лицензионных игрушек-чебурашек. Видео © LIFE

"Чебурашка — это не персонаж, который кого-то побеждает. Это персонаж, который в себя влюбляет. У него другие задачи. Но то, что зрители его любят, несомненно. Я думаю, что наша задача — предложить нашим зрителям других персонажей [вместо Хагги Вагги] и вызвать у них эмоции, которые ведут к созиданию. Любовь — это такое чувство", — отметил он.

Кроме того, Машковцев рассказал о наличии лицензионных игрушек-чебурашек. По его словам, они существуют уже на протяжении долгого времени. Директор "Союзмультфильма" призвал поискать именно официальные изделия, хоть сейчас и появляется много контрафактных. Ранее Лайф уже рассказывал, что на Wildberries начали продавать страшные игрушки в виде персонажа по завышенным ценам.