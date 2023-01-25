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25 января, 16:20

В Петербурге мошенники разводят мужчин на деньги, прикидываясь симпатичной театралкой

В Петербурге набирает обороты новая схема мошенничества с продажей билетов в театр

В Северной столице набирает обороты новая схема мошенничества с помощью "продажи" несуществующих билетов на театральные постановки. Так, злоумышленники создают фейковые аккаунты симпатичных девушек на сайтах знакомств, с которых пишут мужчинам и предлагают пойти на свидание в театр, присылая ссылку на ненастоящий сайт с "билетами". Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказала директор театра "Монплезир" Марина Ларина.

Соответственно, деньги уходят в карман мошенникам, и знакомство с виртуальной театралкой на этом заканчивается. Стоит отметить, что фальшивый сайт лишь немного визуально напоминает реальную страницу театра, при этом в нём полно неверной информации.

"Билеты там от двух-трёх тысяч рублей, и на этом сайте фальшивом описание другого театра, театра комедии, из артистов представлены Александр Ширвиндт, Александр Лазарев московские артисты, при этом адрес: Большая Подьяческая, 14, театр "Монплезир", — пояснила Ларина.

По её словам, обманутые петербуржцы в полицию пока не обращаются, учитывая незначительность потерянных средств. Кроме того, многие попросту стыдятся рассказывать, что покупка билетов началась с переписки на сайте знакомств.

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Обложка ©

Freepik / raisakanareva

Наталья Исакова

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