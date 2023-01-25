Комика Слепакова просят признать иноагентом из-за песни о смерти русского солдата
Известного комика и барда Семёна Слепакова просят признать иноагентом из-за песни про спецоперацию. С такой инициативой выступил глава Фонда защиты исторического наследия Александр Карабанов. Его письмо на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко есть в распоряжении Лайфа.
"Слепаков С.С. разместил <...> песню, смысл стихов которой дискредитирует использование Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также он иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью", — говорится в письме.
Обращение Карабанова о признании комика Слепакова иноагентом. Фото © LIFE
Как уже рассказывал Лайф, Слепаков оказался в центре скандала из-за своей новой песни, содержание которой оскорбило интернет-пользователей. Экс-резидент Comedy Club исполнил "авторскую колыбельную" от имени матери, один из сыновей которой по сюжету погиб в бою. Напомним, что 43-летний шоумен предпочёл уехать из страны после начала СВО. По последним данным, сейчас он проживает в Израиле.
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