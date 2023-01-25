Комика Слепакова просят признать иноагентом из-за песни о смерти русского солдата

Известного комика и барда Семёна Слепакова просят признать иноагентом из-за песни про спецоперацию. С такой инициативой выступил глава Фонда защиты исторического наследия Александр Карабанов. Его письмо на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко есть в распоряжении Лайфа.

"Слепаков С.С. разместил <...> песню, смысл стихов которой дискредитирует использование Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также он иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью", — говорится в письме.

Обращение Карабанова о признании комика Слепакова иноагентом. Фото © LIFE