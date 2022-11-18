Грязные танцы в цеху: Стриптизёрша разделась перед металлургами, и этот день рождения завод запомнит надолго

Очередной день рождения красноярский завод по производству металлоконструкций "Сибсталь МК" запомнит надолго, ведь прямо в разгар смены в цех вошла... стриптизёрша. Девушка в каске и синей униформе в шпильках на высокой платформе взобралась на постамент в центре, и рабочие обомлели. Танцовщица начала раздеваться под песню из кинофильма "Весна на Заречной улице" в исполнении Николая Рыбникова и в итоге осталась в одних лишь трусиках. Пикантными кадрами поделился телеграм-канал SHOT. Пока дамочка танцевала, мужчины снимали происходящее на телефоны, а ещё уплетали угощения от руководства.