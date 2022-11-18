Грязные танцы в цеху: Стриптизёрша разделась перед металлургами, и этот день рождения завод запомнит надолго
Девушка без стеснения сорвала с себя униформу, оставшись в одних стрингах, и рабочим оставалось лишь молча уплетать булки. Руководство предприятия уже думает, как будет удивлять сотрудников дальше.
Очередной день рождения красноярский завод по производству металлоконструкций "Сибсталь МК" запомнит надолго, ведь прямо в разгар смены в цех вошла... стриптизёрша. Девушка в каске и синей униформе в шпильках на высокой платформе взобралась на постамент в центре, и рабочие обомлели. Танцовщица начала раздеваться под песню из кинофильма "Весна на Заречной улице" в исполнении Николая Рыбникова и в итоге осталась в одних лишь трусиках. Пикантными кадрами поделился телеграм-канал SHOT. Пока дамочка танцевала, мужчины снимали происходящее на телефоны, а ещё уплетали угощения от руководства.
Руководство красноярского металлургического предприятия "Сибсталь МК" пригласило стриптизёршу выступить перед рабочими в день рождения компании. Видео © Telegram / SHOT
Решили узнать, давно ли на предприятии ввели такую практику. Оказалось, стриптиз для металлургов заказали в первый раз. "День рождения завода, приезжала стриптизёрша, нас поздравляла в среду", — заявил Лайфу руководитель завода "Сибсталь МК" Дамир Басыров. По его словам, никакого предварительного кастинга не было, девушка исполнила два номера. Будет ли повторение шоу на новогоднем корпоративе, пока не известно. Не исключено, что Басыров и помощники придумают, как ещё больше удивить сотрудников.
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Telegram / SHOT