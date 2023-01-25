Певица Монеточка отменила концерты в пяти российских городах
Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) сообщила об отмене перенесённых концертов в пяти городах РФ — Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе и Самаре. Продажу билетов на мероприятия исполнительницы остановили.
"Важная новость для тех, кто покупал билеты на российские концерты. Теперь их официальный статус не "перенос", а "отмена". Я читала комменты о том, как долго вам приходится ждать деньги из-за этой формальности, и очень надеюсь, что теперь этот процесс будет для вас проще", — написала она в соцсети.
Исполнительница также выразила надежду на то, что однажды всё-таки выступит в этих городах. Особенно в её родном Екатеринбурге.
"Ещё один недоартист": В ГД жёстко прошлись по Монеточке после антироссийских выступлений на концерте в Литве
Ранее Лайф сообщал о том, что Минюст РФ признал певицу Монеточку* иностранным агентом. До этого сообщалось, что артистка на концерте в Литве сказала фразу "Слава Украине", являющуюся лозунгом украинских националистов. Сейчас она выступает за границей, но публика там называет её вокальные данные слабыми.
* Признана иностранным агентом