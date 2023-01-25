Певица Монеточка отменила концерты в пяти российских городах

"Важная новость для тех, кто покупал билеты на российские концерты. Теперь их официальный статус не "перенос", а "отмена". Я читала комменты о том, как долго вам приходится ждать деньги из-за этой формальности, и очень надеюсь, что теперь этот процесс будет для вас проще", — написала она в соцсети.