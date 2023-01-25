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25 января, 16:55

Врач рассказала, кто в зоне риска ранней смерти — полные или худые люди

Диетолог Лисицына заявила, что худые и полные люди одинаково подвержены риску ранней смерти

Люди с избыточным весом подвержены риску преждевременной смерти так же, как и граждане с недостаточной массой тела. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Светлана Лисицына. Так она прокомментировала исследование, в котором утверждается, что полные люди живут дольше худых.

Недавно японские учёные пришли к выводу, что лишний вес в старости помогает человеку избежать снижения физической и психической жизнеспособности. Специалисты на протяжении 10 лет исследовали данные 350 тысяч человек в возрасте старше 40 лет.

По мнению диетолога, оптимальный диапазон индекса массы тела (ИМТ) варьируется от двадцати до двадцати трёх. Этот показатель можно вычислить, если поделить вес в килограммах на рост в метрах, умноженный на два. Но это ориентировочные сведения, всё зависит от количества жировой или мышечной ткани.

"Если у вас нормальный ИМТ, но доля мышц сокращена, а доля жира высокая, ваше тело нельзя назвать здоровым. Это называется саркопения. Так вот, низкий ИМТ это практически всегда саркопения, то есть снижение количества мышечной ткани в теле, что указывает на дефицит белка", — сказала эксперт.

Диетолог раскрыла, как не загубить здоровье, пытаясь побыстрее избавиться от лишнего веса

Диетолог раскрыла, как не загубить здоровье, пытаясь побыстрее избавиться от лишнего веса

Медик отметила, что при снижении количества мышечной ткани в теле человека повышается риск травм, сахарного диабета, а также вероятность ранней смерти. В то же время специалист сослалась на предыдущие исследования американских учёных и указала, что неплохо иметь небольшой "запас" веса, особенно после выхода на пенсию.

"Риск преждевременной смерти снижен у двух групп: у тех, кто в молодости поддерживал свой вес в норме, и у людей с небольшим ожирением в пожилом возрасте (ИМТ 25–28)", — заключила она.

Ранее Лайф сообщал о том, что увеличение живота может говорить не только о лишнем весе, но и быть показателем опухоли внутренних органов.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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