Врач рассказала, кто в зоне риска ранней смерти — полные или худые люди

Люди с избыточным весом подвержены риску преждевременной смерти так же, как и граждане с недостаточной массой тела. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Светлана Лисицына. Так она прокомментировала исследование, в котором утверждается, что полные люди живут дольше худых.

Недавно японские учёные пришли к выводу, что лишний вес в старости помогает человеку избежать снижения физической и психической жизнеспособности. Специалисты на протяжении 10 лет исследовали данные 350 тысяч человек в возрасте старше 40 лет.

По мнению диетолога, оптимальный диапазон индекса массы тела (ИМТ) варьируется от двадцати до двадцати трёх. Этот показатель можно вычислить, если поделить вес в килограммах на рост в метрах, умноженный на два. Но это ориентировочные сведения, всё зависит от количества жировой или мышечной ткани.

"Если у вас нормальный ИМТ, но доля мышц сокращена, а доля жира высокая, ваше тело нельзя назвать здоровым. Это называется саркопения. Так вот, низкий ИМТ — это практически всегда саркопения, то есть снижение количества мышечной ткани в теле, что указывает на дефицит белка", — сказала эксперт.

Медик отметила, что при снижении количества мышечной ткани в теле человека повышается риск травм, сахарного диабета, а также вероятность ранней смерти. В то же время специалист сослалась на предыдущие исследования американских учёных и указала, что неплохо иметь небольшой "запас" веса, особенно после выхода на пенсию.

"Риск преждевременной смерти снижен у двух групп: у тех, кто в молодости поддерживал свой вес в норме, и у людей с небольшим ожирением в пожилом возрасте (ИМТ 25–28)", — заключила она.