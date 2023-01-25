Более 120 жительниц Нижнего Новгорода с именем Татьяна присоединились к флешмобу в Татьянин день, который отмечается 25 января. На главном катке города "Спорт порт" прошла развлекательная программа, розыгрыши, никто из участниц не ушёл с мероприятия без специальных призов.

Более 120 Татьян из Нижнего Новгорода присоединились к флешмобу в День студента. Видео © Предоставлено Лайфу

"Татьяны — это самые позитивные девчонки мира, которые вообще бесстрашные, на любые приключения готовы. Мы сегодня в очень хорошем настроении, всем Танюшкам передаём большой привет", — отметила одна из участниц флешмоба.

Вместе с тем на площадке около стадиона "Нижний Новгород" сегодня для местной молодёжи проводились конкурсы, а также мастер-классы от фигуристов. Организатором мероприятий выступил портал "Нижний 800".