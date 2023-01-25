Более 120 Татьян из Нижнего Новгорода присоединились к флешмобу в День студента
Более 120 жительниц Нижнего Новгорода с именем Татьяна присоединились к флешмобу в Татьянин день, который отмечается 25 января. На главном катке города "Спорт порт" прошла развлекательная программа, розыгрыши, никто из участниц не ушёл с мероприятия без специальных призов.
Более 120 Татьян из Нижнего Новгорода присоединились к флешмобу в День студента. Видео © Предоставлено Лайфу
"Татьяны — это самые позитивные девчонки мира, которые вообще бесстрашные, на любые приключения готовы. Мы сегодня в очень хорошем настроении, всем Танюшкам передаём большой привет", — отметила одна из участниц флешмоба.
Вместе с тем на площадке около стадиона "Нижний Новгород" сегодня для местной молодёжи проводились конкурсы, а также мастер-классы от фигуристов. Организатором мероприятий выступил портал "Нижний 800".
Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин 25 января — в Татьянин день — пообщался с российскими студентами. Он рассказал им о целях спецоперации на Украине, а также о перспективах науки РФ. Главе государства предложили задействовать студотряды для восстановления Донбасса. Была затронута и тема переноса празднования Дня молодёжи.
Предоставлено Лайфу