Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Виннице, Одессе, Киеве и Днепропетровске
По всей Украине этим утром звучит воздушная тревога, а в некоторых регионах сообщается о взрывах. Так, по данным издания "Клименко тайм", в Николаевской области громкие звуки могут быть связаны с работой ПВО. Интернет-издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в Виннице и Одессе и тоже связывает их с работой противовоздушной обороны.
Громко в эти минуты в Киевской и Днепропетровской областях, сообщают украинские СМИ.
Напомним, что в прошлый раз воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины 20 января. А за несколько дней до этого сирены воздушной тревоги сработали в пяти регионах: в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожья.
Вид на Киев. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance