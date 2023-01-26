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26 января, 07:28
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Виннице, Одессе, Киеве и Днепропетровске

По всей Украине этим утром звучит воздушная тревога, а в некоторых регионах сообщается о взрывах. Так, по данным издания "Клименко тайм", в Николаевской области громкие звуки могут быть связаны с работой ПВО. Интернет-издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в Виннице и Одессе и тоже связывает их с работой противовоздушной обороны.

Громко в эти минуты в Киевской и Днепропетровской областях, сообщают украинские СМИ.

Экстренные отключения света введены в ряде областей Украины, в том числе в Киевской

Экстренные отключения света введены в ряде областей Украины, в том числе в Киевской

Напомним, что в прошлый раз воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины 20 января. А за несколько дней до этого сирены воздушной тревоги сработали в пяти регионах: в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Полтавской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожья.

Обложка ©

Вид на Киев. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Марина Калегина

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