Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Виннице, Одессе, Киеве и Днепропетровске

По всей Украине этим утром звучит воздушная тревога, а в некоторых регионах сообщается о взрывах. Так, по данным издания "Клименко тайм", в Николаевской области громкие звуки могут быть связаны с работой ПВО. Интернет-издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в Виннице и Одессе и тоже связывает их с работой противовоздушной обороны.

Громко в эти минуты в Киевской и Днепропетровской областях, сообщают украинские СМИ.