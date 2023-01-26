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26 января, 07:15

Медведчук заявил, что не все украинцы поддерживают русофобию и антироссийскую политику

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что далеко не все жители Незалежной поддерживают антироссийскую политику руководства страны и нынешний курс отношений с РФ.

"Он (Зеленский. — Прим. Лайфа) сегодня представляет Украину и говорит, что украинский народ объединился в вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии. Это не так", — отметил Медведчук в интервью RT.

По его словам, на Украине живёт немало людей, которые не поддерживают нынешний характер отношений между странами, однако боятся заявить об этом публично. Кроме того, Медведчук выразил мнение, что монолит, представляющийся Зеленским, "высосан из пальца".

Медведчук рассказал, как происходило его освобождение из украинского плена

Медведчук рассказал, как происходило его освобождение из украинского плена

Ранее Виктор Медведчук признался, что украинский лидер Владимир Зеленский поставил перед собой цель уничтожить его как оппозиционного политика.

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ТАСС / Анна Марченко

Артур Белкин

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