На Урале школьница заподозрила сверстницу в краже вейпа и пнула ногой в лицо

В одной из школ Нижнего Тагила ученица пнула в лицо сверстницу из-за того, что заподозрила её в краже вейпа. Видео случившегося опубликовано в группе "Инцидент Нижний Тагил" в VK.

На Урале школьница заподозрила сверстницу в краже вейпа и ударила ногой в лицо. Видео © VK / "Инцидент Нижний Тагил"

На кадрах видно, что всё происходит в школьном туалете. Сидящая на подоконнике девочка предлагает сверстнице поцеловать её кроссовку, но та отказывается. Буквально через мгновение школьница наносит ей удар прямо по лицу. По некоторым данным, поводом для этого стало подозрение в краже вейпа. По факту произошедшего проверку начало региональное управление МВД.