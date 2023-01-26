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26 января, 06:40

Путин поздравил президента и премьер-министра Индии с Днём Республики

<p>Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Обложка © Официальный сайт президента России</p>

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Обложка © Официальный сайт президента России

Президент России Владимир Путин поздравил свою индийскую коллегу Драупади Мурму и премьер-министра страны Нарендру Моди с национальным праздником — Днём Республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Общеизвестны успехи, достигнутые Индией в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Ваша страна вносит весомый вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, в решение важных вопросов региональной и глобальной повестки дня", — говорится в послании.

Путин также отметил, что Москва придаёт большое значение отношениям привилегированного стратегического партнёрства между странами, и выразил уверенность, что оно будет развиваться совместными усилиями. Именно это отвечает интересам народов России и Индии.

"От души желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем индийским гражданам — счастья и благополучия", — подытожил российский лидер.

Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди

Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Моди

Ранее Лайф сообщал, что встреча президента России Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди запланирована на 2023 год.

Артур Белкин

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