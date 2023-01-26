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26 января, 06:27

Медведчук рассказал, как происходило его освобождение из украинского плена

Украинский политик Медведчук: До последнего сомневался, что мой обмен произойдёт

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в интервью RT рассказал, что до последнего момента не верил в возможность освобождения из плена и дальнейшего обмена, а также поделился подробностями процесса.

"Я до конца сомневался в том, что это может случиться. И, собственно говоря, когда я узнал накануне 21 сентября, если быть точным — 20 сентября 2022 года, о том, что этот обмен состоится, и 21-го меня перемещали сначала на самолёте в Польшу, где я находился в самолёте фактически 12 или 14 часов. И я видел, что шли переговоры", — отметил Медведчук.

По словам Медведчука, его постоянно сопровождали сотрудники украинских спецслужб, которые непрерывно с кем-то вели переговоры. Политик признался, что сомневался в возможности договориться, однако понял обратное, когда его доставили в Анкару, где он увидел российский самолёт. Медведчук поблагодарил руководство России за проведение обмена и освобождение из украинского плена.

Кто кроме Медведчука претендует на руководство будущей Украины

Кто кроме Медведчука претендует на руководство будущей Украины

Напомним, 22 сентября 2022 года врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил информацию об обмене военнопленными между РФ и Украиной, среди которых был и политик Виктор Медведчук.

Обложка ©

ТАСС / Анна Марченко

Артур Белкин

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