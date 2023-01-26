Медведчук рассказал, как происходило его освобождение из украинского плена

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в интервью RT рассказал, что до последнего момента не верил в возможность освобождения из плена и дальнейшего обмена, а также поделился подробностями процесса.

"Я до конца сомневался в том, что это может случиться. И, собственно говоря, когда я узнал накануне 21 сентября, если быть точным — 20 сентября 2022 года, о том, что этот обмен состоится, и 21-го меня перемещали сначала на самолёте в Польшу, где я находился в самолёте фактически 12 или 14 часов. И я видел, что шли переговоры", — отметил Медведчук.

По словам Медведчука, его постоянно сопровождали сотрудники украинских спецслужб, которые непрерывно с кем-то вели переговоры. Политик признался, что сомневался в возможности договориться, однако понял обратное, когда его доставили в Анкару, где он увидел российский самолёт. Медведчук поблагодарил руководство России за проведение обмена и освобождение из украинского плена.