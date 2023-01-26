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26 января, 06:19

На Крымском мосту возобновлено автомобильное движение

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено после проведения ряда ремонтных работ. Об этом сообщили в телеграм-канале Минтранса РФ. Там добавили, что дорога была открыта на четыре часа ранее назначенного срока.

"Сегодня в 08:00 (мск), ранее запланированного срока, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении.

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Автомобильное движение по Крымскому мосту было закрыто сегодня с полуночи. Открыть проезд должны были в 12 часов дня по московскому времени после окончания ремонтных работ.

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ТАСС / AP

Максим Плетнёв

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