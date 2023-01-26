На Крымском мосту возобновлено автомобильное движение

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено после проведения ряда ремонтных работ. Об этом сообщили в телеграм-канале Минтранса РФ. Там добавили, что дорога была открыта на четыре часа ранее назначенного срока.

"Сегодня в 08:00 (мск), ранее запланированного срока, возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении.