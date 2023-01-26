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26 января, 05:38

Американский журналист назвал тех, кому на руку продолжение конфликта на Украине

Ведущий Fox Карлсон: Компании США заинтересованы в конфликте на Украине из-за жажды наживы

Власти и корпорации США заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт не прекращался, из-за жажды наживы. Об этом заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.

По его словам, администрация американского президента Джо Байдена может подтолкнуть Украину к мирному соглашению, но конфликт всё ещё продолжается. И причина в том, "что на этом можно нажиться", подчеркнул журналист.

Кроме того, американская компания BlackRock "без стеснения" заявляет, что конфликт является "прекрасной возможностью превратить страну в "оплот капитализма". Также для генерального директора банка Goldman Sachs восстановление Украины — это "хороший экономический стимул" для получения реальных доходов и инвестиций. И речь идёт о деньгах американцев, подчеркнул Карлсон.

"Эти ребята обогатятся за ваш счёт. Теперь ясно, как всё работает?" — добавил он.

Причём президент Украины Владимир Зеленский, продолжил журналист, уже восторгался такими экономическими возможностями, отметив, что, работая с Киевом, "все могут преуспеть в бизнесе". По словам телеведущего, Незалежная функционирует с помощью коррупции. Карлсон также напомнил, что США заявили об отправке танков Abrams.

"Разве не очевидно, что происходит? По мне, так всё предельно ясно", — подчеркнул журналист.

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Напомним, накануне Байден анонсировал отправку на Украину 31 танка Abrams. Представитель вашингтонской администрации высокого ранга в беседе с журналистами отметила, что это объявление является продолжением усилий США по предоставлению Киеву возможностей для собственной защиты.

Обложка ©

Wikipedia / Gage Skidmore

Светлана Оперук

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