Власти и корпорации США заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт не прекращался, из-за жажды наживы. Об этом заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.

По его словам, администрация американского президента Джо Байдена может подтолкнуть Украину к мирному соглашению, но конфликт всё ещё продолжается. И причина в том, "что на этом можно нажиться", подчеркнул журналист.

Кроме того, американская компания BlackRock "без стеснения" заявляет, что конфликт является "прекрасной возможностью превратить страну в "оплот капитализма". Также для генерального директора банка Goldman Sachs восстановление Украины — это "хороший экономический стимул" для получения реальных доходов и инвестиций. И речь идёт о деньгах американцев, подчеркнул Карлсон.

"Эти ребята обогатятся за ваш счёт. Теперь ясно, как всё работает?" — добавил он.

Причём президент Украины Владимир Зеленский, продолжил журналист, уже восторгался такими экономическими возможностями, отметив, что, работая с Киевом, "все могут преуспеть в бизнесе". По словам телеведущего, Незалежная функционирует с помощью коррупции. Карлсон также напомнил, что США заявили об отправке танков Abrams.

"Разве не очевидно, что происходит? По мне, так всё предельно ясно", — подчеркнул журналист.