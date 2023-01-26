В России могут ввести повышенный туристический кешбэк для молодожёнов

Для недавно вступивших в брак россиян, которые решили провести свой медовый месяц в пределах страны, необходимо увеличить туристический кешбэк. С таким предложением к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT.

Политолог напомнил, что программа туристического кешбэка действует с 2020 года для граждан, которые путешествуют по России. По ней они могут получить 20% от суммы затрат, но не более 20 тысяч рублей, а с осени прошлого года — до 40 тысяч рублей для тех, кто отправляется на Дальний Восток.

"В целях поддержки молодых людей, только вступивших в брак и выбравших Россию в качестве места проведения традиционного медового месяца, прошу вас оценить целесообразность введения повышенного кешбэка до 50%, но не более 50 тысяч рублей", — отмечает в обращении Орлов.

Воспользоваться такой опцией смогут те пары, которые вступили в брак не более чем за полгода до поездки.