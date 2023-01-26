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26 января, 05:00

Морозов на всех не хватит: Названы города-миллионники, где будет "тепло" на этих выходных

На выходных будет тёплая погода в Ростове-на-Дону, Воронеже, Москве и Петербурге

Морозы, захватившие сибирские и уральские города России, в эти выходные несколько сдадут позиции. Эксперты сервиса "Яндекс.Погода" составили с помощью технологии "Метеум" прогноз на 28–29 января и выяснили, что эти выходные для большинства городов-миллионников останутся под знаком зимних температур. В некоторых, правда, будет относительно тепло. Среди них Москва.

"Температура воздуха составит –4 °С днём и –5 °С ночью. Скорость ветра составит 1,7 метра в секунду. В воскресенье, 29 января, в Москве среднесуточная температура достигнет отметки –4 °С. При этом ожидается небольшой снег в течение всего дня. Ночью столбики термометров опустятся до –3 °С", — рассказал руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

Самая тёплая погода среди городов-миллионников 28–29 января будет, кроме Москвы, также в Воронеже, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. При этом только в последнем можно будет порадоваться плюсовой температуре. А вот в сибирских и уральских городах по-прежнему будет морозно. Холоднее всего — в Новосибирске (–10 °С) и Омске (–8 °С).

Погода 28 января в городах-миллионниках:

  • Ростов-на-Дону — пасмурно, +2 °С,
  • Воронеж — пасмурно, –4 °С,
  • Волгоград — пасмурно, –4 °С,
  • Самара — облачно с прояснениями, –10 °С,
  • Москва — небольшой снег, –4 °С,
  • Уфа — облачно с прояснениями, –10 °С,
  • Казань — небольшой снег, –10 °С,
  • Санкт-Петербург — снег, –5 °С,
  • Нижний Новгород — небольшой снег, –4 °С,
  • Красноярск — снег, –5 °С,
  • Челябинск — пасмурно, –5 °С,
  • Пермь — небольшой снег, –6 °С,
  • Омск — небольшой снег, –8 °С,
  • Екатеринбург — небольшой снег, –8 °С,
  • Новосибирск — небольшой снег, –9 °С.

Погода 29 января в городах-миллионниках:

  • Ростов-на-Дону — пасмурно, +2 °С,
  • Воронеж — небольшой снег, –2 °С,
  • Волгоград — снег, –3 °С,
  • Самара — небольшой снег, –7 °С,
  • Москва — небольшой снег, –3 °С,
  • Уфа — небольшой снег, –10 °С,
  • Казань — снег, –8 °С,
  • Санкт-Петербург — дождь со снегом, 0 °С,
  • Нижний Новгород — небольшой снег, –6 °С,
  • Красноярск — небольшой снег, –4 °С,
  • Челябинск — облачно с прояснениями, –9 °С,
  • Пермь — небольшой снег, –7 °С,
  • Омск — небольшой снег, –8 °С,
  • Екатеринбург — пасмурно, –9 °С,
  • Новосибирск — небольшой снег, –10 °С.
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Ранее Лайф писал, что москвичам назвали погодную "визитную карточку" этой зимы. Это гололёд на дорогах и тротуарах. В ближайшую неделю погода в столице будет спокойной, без существенных осадков, а определит её антициклон с Поволжья.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Арина Родионова

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