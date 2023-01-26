Морозов на всех не хватит: Названы города-миллионники, где будет "тепло" на этих выходных
На выходных будет тёплая погода в Ростове-на-Дону, Воронеже, Москве и Петербурге
Морозы, захватившие сибирские и уральские города России, в эти выходные несколько сдадут позиции. Эксперты сервиса "Яндекс.Погода" составили с помощью технологии "Метеум" прогноз на 28–29 января и выяснили, что эти выходные для большинства городов-миллионников останутся под знаком зимних температур. В некоторых, правда, будет относительно тепло. Среди них Москва.
"Температура воздуха составит –4 °С днём и –5 °С ночью. Скорость ветра составит 1,7 метра в секунду. В воскресенье, 29 января, в Москве среднесуточная температура достигнет отметки –4 °С. При этом ожидается небольшой снег в течение всего дня. Ночью столбики термометров опустятся до –3 °С", — рассказал руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.
Самая тёплая погода среди городов-миллионников 28–29 января будет, кроме Москвы, также в Воронеже, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. При этом только в последнем можно будет порадоваться плюсовой температуре. А вот в сибирских и уральских городах по-прежнему будет морозно. Холоднее всего — в Новосибирске (–10 °С) и Омске (–8 °С).
Погода 28 января в городах-миллионниках:
- Ростов-на-Дону — пасмурно, +2 °С,
- Воронеж — пасмурно, –4 °С,
- Волгоград — пасмурно, –4 °С,
- Самара — облачно с прояснениями, –10 °С,
- Москва — небольшой снег, –4 °С,
- Уфа — облачно с прояснениями, –10 °С,
- Казань — небольшой снег, –10 °С,
- Санкт-Петербург — снег, –5 °С,
- Нижний Новгород — небольшой снег, –4 °С,
- Красноярск — снег, –5 °С,
- Челябинск — пасмурно, –5 °С,
- Пермь — небольшой снег, –6 °С,
- Омск — небольшой снег, –8 °С,
- Екатеринбург — небольшой снег, –8 °С,
- Новосибирск — небольшой снег, –9 °С.
Погода 29 января в городах-миллионниках:
- Ростов-на-Дону — пасмурно, +2 °С,
- Воронеж — небольшой снег, –2 °С,
- Волгоград — снег, –3 °С,
- Самара — небольшой снег, –7 °С,
- Москва — небольшой снег, –3 °С,
- Уфа — небольшой снег, –10 °С,
- Казань — снег, –8 °С,
- Санкт-Петербург — дождь со снегом, 0 °С,
- Нижний Новгород — небольшой снег, –6 °С,
- Красноярск — небольшой снег, –4 °С,
- Челябинск — облачно с прояснениями, –9 °С,
- Пермь — небольшой снег, –7 °С,
- Омск — небольшой снег, –8 °С,
- Екатеринбург — пасмурно, –9 °С,
- Новосибирск — небольшой снег, –10 °С.
Ранее Лайф писал, что москвичам назвали погодную "визитную карточку" этой зимы. Это гололёд на дорогах и тротуарах. В ближайшую неделю погода в столице будет спокойной, без существенных осадков, а определит её антициклон с Поволжья.
Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова