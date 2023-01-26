Морозов на всех не хватит: Названы города-миллионники, где будет "тепло" на этих выходных

Морозы, захватившие сибирские и уральские города России, в эти выходные несколько сдадут позиции. Эксперты сервиса "Яндекс.Погода" составили с помощью технологии "Метеум" прогноз на 28–29 января и выяснили, что эти выходные для большинства городов-миллионников останутся под знаком зимних температур. В некоторых, правда, будет относительно тепло. Среди них Москва.

"Температура воздуха составит –4 °С днём и –5 °С ночью. Скорость ветра составит 1,7 метра в секунду. В воскресенье, 29 января, в Москве среднесуточная температура достигнет отметки –4 °С. При этом ожидается небольшой снег в течение всего дня. Ночью столбики термометров опустятся до –3 °С", — рассказал руководитель "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.

Самая тёплая погода среди городов-миллионников 28–29 января будет, кроме Москвы, также в Воронеже, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. При этом только в последнем можно будет порадоваться плюсовой температуре. А вот в сибирских и уральских городах по-прежнему будет морозно. Холоднее всего — в Новосибирске (–10 °С) и Омске (–8 °С).

Погода 28 января в городах-миллионниках: Ростов-на-Дону — пасмурно, +2 °С,

Воронеж — пасмурно, –4 °С,

Волгоград — пасмурно, –4 °С,

Самара — облачно с прояснениями, –10 °С,

Москва — небольшой снег, –4 °С,

Уфа — облачно с прояснениями, –10 °С,

Казань — небольшой снег, –10 °С,

Санкт-Петербург — снег, –5 °С,

Нижний Новгород — небольшой снег, –4 °С,

Красноярск — снег, –5 °С,

Челябинск — пасмурно, –5 °С,

Пермь — небольшой снег, –6 °С,

Омск — небольшой снег, –8 °С,

Екатеринбург — небольшой снег, –8 °С,

Новосибирск — небольшой снег, –9 °С.

Погода 29 января в городах-миллионниках: Ростов-на-Дону — пасмурно, +2 °С,

Воронеж — небольшой снег, –2 °С,

Волгоград — снег, –3 °С,

Самара — небольшой снег, –7 °С,

Москва — небольшой снег, –3 °С,

Уфа — небольшой снег, –10 °С,

Казань — снег, –8 °С,

Санкт-Петербург — дождь со снегом, 0 °С,

Нижний Новгород — небольшой снег, –6 °С,

Красноярск — небольшой снег, –4 °С,

Челябинск — облачно с прояснениями, –9 °С,

Пермь — небольшой снег, –7 °С,

Омск — небольшой снег, –8 °С,

Екатеринбург — пасмурно, –9 °С,

Новосибирск — небольшой снег, –10 °С.