Космонавт рассказал, чего ждать непрофессионалам в космосе

Непрофессионалу в космосе одновременно и сложнее, и проще. Такое мнение высказал командир корабля "Союз МС-21" и одной из экспедиций на Международную космическую станцию Олег Артемьев.

"С одной стороны, сложнее, с другой стороны, легче. Что им нужно, непрофессионалам? Уметь себя обслужить, научиться кушать, научиться спать и делать то, что они захотят. Какие-то эксперименты, которые им нравятся", — сказал Артемьев в интервью телеканалу "360".

Он подчеркнул, что профессионалам приходится делать то, что предусматривает лётная программа. К тому же им нужно управлять кораблём и станцией. Также космонавту приходится вести блог, рассказывая о жизни вдали от родной планеты. Впрочем, по словам Артемьева, популяризация космических профессий сподвигла множество людей прийти в российскую программу. Сам он был в космосе трижды и суммарно провёл там 560 дней.