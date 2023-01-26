Космонавт рассказал, чего ждать непрофессионалам в космосе
Космонавт Артемьев: Непрофессионалу в космосе будет легче, но придётся себя обслуживать
Непрофессионалу в космосе одновременно и сложнее, и проще. Такое мнение высказал командир корабля "Союз МС-21" и одной из экспедиций на Международную космическую станцию Олег Артемьев.
"С одной стороны, сложнее, с другой стороны, легче. Что им нужно, непрофессионалам? Уметь себя обслужить, научиться кушать, научиться спать и делать то, что они захотят. Какие-то эксперименты, которые им нравятся", — сказал Артемьев в интервью телеканалу "360".
Он подчеркнул, что профессионалам приходится делать то, что предусматривает лётная программа. К тому же им нужно управлять кораблём и станцией. Также космонавту приходится вести блог, рассказывая о жизни вдали от родной планеты. Впрочем, по словам Артемьева, популяризация космических профессий сподвигла множество людей прийти в российскую программу. Сам он был в космосе трижды и суммарно провёл там 560 дней.
Ранее Лайф писал, что космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев совершит полёт на МКС на американском корабле Crew Dragon. Предполагается, что это произойдёт не раньше 26 февраля 2023 года.