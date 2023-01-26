Во Франции рассказали, чем Россия приводит Запад в ярость
L'Opinion: У Запада вызвали ярость совместные учения России, ЮАР и Китая
Планы России, Китая и Южно-Африканской Республики провести совместные военные учения на море вызвали ярость Запада. Об этом во Франции пишет газета L'Opinion.
В материале издания напомнили, что во время посещения Африки глава МИД РФ Сергей Лавров посетил "старого южноафриканского друга". Власти ЮАР раскритиковали антироссийские санкции и выступили за сотрудничество с РФ вопреки давлению, которое на неё оказывается. ЮАР теперь стала партнёром России в БРИКС. Они сотрудничают и в военном отношении, что видно по планам провести учения в феврале.
"Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине", — говорится в статье.
Автор материала делает из всего этого вывод, что на самом деле "попытки Запада изолировать Москву неэффективны", учитывая её влияние на страны Африки.
Как сообщал Лайф, ЮАР ожидает, что президент России Владимир Путин прибудет на саммит БРИКС, который состоится в августе. Об этом заявил посол республики в Москве Мзувукиле Макетука.
Минобороны РФ