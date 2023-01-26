"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 января, 04:35

Во Франции рассказали, чем Россия приводит Запад в ярость

L'Opinion: У Запада вызвали ярость совместные учения России, ЮАР и Китая

Планы России, Китая и Южно-Африканской Республики провести совместные военные учения на море вызвали ярость Запада. Об этом во Франции пишет газета L'Opinion.

В материале издания напомнили, что во время посещения Африки глава МИД РФ Сергей Лавров посетил "старого южноафриканского друга". Власти ЮАР раскритиковали антироссийские санкции и выступили за сотрудничество с РФ вопреки давлению, которое на неё оказывается. ЮАР теперь стала партнёром России в БРИКС. Они сотрудничают и в военном отношении, что видно по планам провести учения в феврале.

"Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине", — говорится в статье.

Автор материала делает из всего этого вывод, что на самом деле "попытки Запада изолировать Москву неэффективны", учитывая её влияние на страны Африки.

Более 10 стран выразили интерес к вступлению в БРИКС

Более 10 стран выразили интерес к вступлению в БРИКС

Как сообщал Лайф, ЮАР ожидает, что президент России Владимир Путин прибудет на саммит БРИКС, который состоится в августе. Об этом заявил посол республики в Москве Мзувукиле Макетука.

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров