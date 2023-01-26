Во Франции рассказали, чем Россия приводит Запад в ярость

Планы России, Китая и Южно-Африканской Республики провести совместные военные учения на море вызвали ярость Запада. Об этом во Франции пишет газета L'Opinion.

В материале издания напомнили, что во время посещения Африки глава МИД РФ Сергей Лавров посетил "старого южноафриканского друга". Власти ЮАР раскритиковали антироссийские санкции и выступили за сотрудничество с РФ вопреки давлению, которое на неё оказывается. ЮАР теперь стала партнёром России в БРИКС. Они сотрудничают и в военном отношении, что видно по планам провести учения в феврале.

"Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине", — говорится в статье.

Автор материала делает из всего этого вывод, что на самом деле "попытки Запада изолировать Москву неэффективны", учитывая её влияние на страны Африки.