Умер американский актёр, ставший звездой в юном возрасте

В возрасте 16 лет Кервин сыграл персонажа Майкла Лэндона в детстве в телевизионном фильме NBC "Самый одинокий бегун". В фильме рассказывалось о мальчишке, который любил бегать. В 1977 году его ждала роль в драматическом сериале "Джеймс в 15", состоявшем из 20 серий. А через два года актёр снялся в телевизионном мини-сериале ужасов 1979 года "Жребий Салема", основанном на романе Стивена Кинга. Этот проект получил три номинации "Эмми". Позже его могли видеть в "Домике в прериях", Gunsmoke, "Чудо-женщине" и The Bionic Woman. А также в проектах "Дети развода", "Озарение", "Ловец Джон, доктор медицины", "Саймон и Саймон", "Она написала убийство" и "Новая Лесси". Закончив актёрскую карьеру в 1990-х, он стал пастором и работал на Гавайях. В 2021 году был начат сбор денег из-за его проблем со здоровьем. Издание пишет, что у артиста была травма спины. У него остались жена Ивонн и пятеро детей.