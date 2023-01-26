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26 января, 03:25

В Якутии найдены тела трёх человек в сгоревшем доме

<p>Последствия пожара в якутском селе Майя. Фото © МЧС РФ</p>

Последствия пожара в якутском селе Майя. Фото © МЧС РФ

В Якутии три человека погибли в результате пожара в частном доме. Это случилось на улице Энергетиков в с. Майя Мегино-Кангаласского района, рассказали в республиканском управлении МЧС.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, из дома уже шёл густой дым, возгорание охватило площадь в 42 кв. м. Вскоре обрушилась кровля.

Последствия пожара в якутском селе Майя. Фото © МЧС РФ

Последствия пожара в якутском селе Майя. Фото © МЧС РФ

"В ходе проведения проливки и разборки завалов на месте пожара были обнаружены фрагменты тел трёх человек, предположительно, мужчины, женщины и ребёнка. Личности устанавливаются", — рассказали в управлении.

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Причины трагедии теперь выясняет следственно-оперативная группа с дознавателем МЧС России. Над тушением пожара от ведомства работало восемь человек на двух единицах техники.

Как рассказывал Лайф, ранее в городе Советская Гавань Хабаровского края тоже три человека погибли при пожаре в частном доме. Это случилось утром 23 января.

Андрей Григорьев

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