В Якутии найдены тела трёх человек в сгоревшем доме

В Якутии три человека погибли в результате пожара в частном доме. Это случилось на улице Энергетиков в с. Майя Мегино-Кангаласского района, рассказали в республиканском управлении МЧС.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, из дома уже шёл густой дым, возгорание охватило площадь в 42 кв. м. Вскоре обрушилась кровля.

Последствия пожара в якутском селе Майя. Фото © МЧС РФ

"В ходе проведения проливки и разборки завалов на месте пожара были обнаружены фрагменты тел трёх человек, предположительно, мужчины, женщины и ребёнка. Личности устанавливаются", — рассказали в управлении.

Причины трагедии теперь выясняет следственно-оперативная группа с дознавателем МЧС России. Над тушением пожара от ведомства работало восемь человек на двух единицах техники.