На Слепакова призвали завести дело из-за песни про смерть солдата

Фонд защиты национального исторического наследия призвал главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина изучить вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела на артиста, продюсера Семёна Слепакова. Поводом стала его песня про смерть русского солдата, дискредитирующая Вооруженные силы РФ.

"Мы обратились к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ („Публичная дискредитация ВС РФ“)" , — приводит ТАСС слова главы фонда Александра Карабанова.

Как рассказывал Лайф, Слепаков оказался в центре скандала из-за своей новой песни, содержание которой оскорбило интернет-пользователей. Он написал "авторскую колыбельную" от имени матери, один из сыновей которой погиб в бою.По последним данным, сейчас шоумен проживает в Израиле.