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26 января, 03:11

На Слепакова призвали завести дело из-за песни про смерть солдата

Бастрыкина призывали поднять вопрос об уголовном деле против Слепакова

Фонд защиты национального исторического наследия призвал главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина изучить вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела на артиста, продюсера Семёна Слепакова. Поводом стала его песня про смерть русского солдата, дискредитирующая Вооруженные силы РФ.

"Мы обратились к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ („Публичная дискредитация ВС РФ“)", — приводит ТАСС слова главы фонда Александра Карабанова.

Комика Слепакова просят признать иноагентом из-за песни о смерти русского солдата

Комика Слепакова просят признать иноагентом из-за песни о смерти русского солдата

Как рассказывал Лайф, Слепаков оказался в центре скандала из-за своей новой песни, содержание которой оскорбило интернет-пользователей. Он написал "авторскую колыбельную" от имени матери, один из сыновей которой погиб в бою.По последним данным, сейчас шоумен проживает в Израиле.

Обложка ©

Агентство "Москва" \ Игорь Иванко

Андрей Григорьев

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