Жители Южно-Сахалинска пожаловались на воду с запахом "мази Вишневского" из кранов

В прокуратуру Южно-Сахалинска поступили массовые жалобы горожан на то, что из кранов в жилых домах и социальных объектах стала течь вода со странным химическим запахом. Они также отмечали, что после контакта с ней бывает раздражение на коже. Сотрудники надзорного ведомства начали проверку.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о водоснабжении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", — сообщает пресс-служба ведомства.

Жители города называли воду "сплошной химией" и сравнивали её запах с мазью Вишневского. Анализ проб, взятых на водоканале, показал соответствие СанПиНу. Сейчас, пишут местные сайты, проблема сохраняется в 16 учебных заведениях. К проверке подключились и сотрудники Роспотребнадзора.