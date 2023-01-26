Доводил подчинённых до слёз: Британского вице-премьера обвинили в агрессии

В Великобритании минимум 24 госслужащих пожаловались на заместителя премьер-министра и министра юстиции Великобритании Доминика Рааба. Причиной стало его агрессивное поведение, пишет газета The Guardian, ссылаясь на источники в правительстве.

Было начато внутреннее расследование, им занялся королевский адвокат Эдам Толли, который напрямую отчитывается перед премьер-министром Риши Сунаком. Как оказалось, работу юристу придётся проделать более масштабную, чем изначально предполагалось. В 2022 году также стало известно о восьми жалобах сотрудников на Рааба. Они касаются периодов, когда он возглавлял Минюст, был министром иностранных дел и министром юстиции в кабинете Бориса Джонсона, возглавлял Министерство по вопросам выхода из ЕС при Терезе Мэй. Сам Рааб заявляет, что ничего подобного не происходило, а сам он нетерпим к агрессивному поведению и якобы лично выступал за высокие стандарты рабочих отношений.

По данным The Guardian, близкие к расследованию официальные лица были шокированы частью жалоб на Рааба. По словам некоторых его подчинённых, они испытывали физическое недомогание накануне собраний, где присутствовал министр, часто плакали. А один из них признался в том, что подумывал о суициде из-за манеры Рааба общаться.

По данным собеседников издания, такое число жалоб сильно ухудшит для Рааба шансы сохранить свой пост. Также эта история, считают они, подвергает сомнению верность кадровых назначений, которые делает премьер Риши Сунак.