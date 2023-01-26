"Мир без оружия и санкций": Сотни баварцев вышли выступили против поставки танков Украине
Жители Мюнхена вышли на митинг против поставки немецких танков Украине
Сотни жителей Мюнхена вышли на улицы баварской столицы с протестами против поставок танков и вооружения Украине. Митингующие высказывались разрешение вооружённого конфликта при помощи дипломатии.
Акция в Мюнхене против поставки немецких танков Украине. Видео © Twitter / munchenstehtauf / RobertZeitzeuge
Организаторами протеста выступила мирная инициатива München steht auf ("Мюнхен встаёт"), позиционирующая себя вне политических векторов. Девиз, заявленный в анонсе события, говорит о призыве созидания мира без оружия и санкций. На видеороликах, размещённых в Сети, видно, что люди собрались на центральной площади перед ратушей на Мариенплаце. Они шагали за барабанщиками, на плакатах и флагах у протестующих были призывы отказаться от поставки танков Украине.
Напомним, 25 января Правительство Германии официально объявило, что отправит Украине танки Leopard 2. Это будет рота из 14 боевых машин. А ещё власти ФРГ согласились разрешить другим странам реэкспорт этих танков.
Twitter / munchenstehtauf / RobertZeitzeuge