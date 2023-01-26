"Мир без оружия и санкций": Сотни баварцев вышли выступили против поставки танков Украине

Организаторами протеста выступила мирная инициатива München steht auf ("Мюнхен встаёт"), позиционирующая себя вне политических векторов. Девиз, заявленный в анонсе события, говорит о призыве созидания мира без оружия и санкций. На видеороликах, размещённых в Сети, видно, что люди собрались на центральной площади перед ратушей на Мариенплаце. Они шагали за барабанщиками, на плакатах и флагах у протестующих были призывы отказаться от поставки танков Украине.