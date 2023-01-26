Россиянам рассказали, ждать ли роста цен на бензин после 5 февраля

С 5 февраля должно вступить в силу эмбарго на ввоз российских нефтепродуктов в Евросоюз. На стоимости топлива внутри самой России это не скажется. Об этом заявил экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Он пояснил, что в РФ стоимость топлива регулируется механизмом демпфера. Последний предполагает, что при высоких ценах на нефть избытки доходов нефтяные компании помещают в специальные резервные фонды. Когда же цены низкие, затраты компенсируются из дополнительных ресурсов. Поэтому стоимость топлива для покупателей не зависит от биржевых ценовых колебаний и меняется в пределах договорённостей, заключённых между государством и нефтяными компаниями.

"Я бы не ожидал никаких серьёзных колебаний после 5 февраля, цены на бензин будут расти в пределах инфляции. По прогнозам Центробанка на начавшийся год, инфляция составит порядка 5–7%, значит, и повышение цен на бензин будет в пределах этой величины. Это будет растянуто по времени. Если говорить про рядового потребителя, то серьёзных изменений ожидать не стоит", — заявил Зубец в разговоре с радио Sputnik.