Приближается запрет на поставки нефтепродуктов: Что произойдёт с ценами на бензин В феврале вступит в силу эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов. И это не единственное событие, которое может заметно отразиться на стоимости бензина и дизеля. Как изменятся цены на заправках? 19 января, 23:40 Фото © ТАСС / Александр Рюмин

5 февраля вступит в силу эмбарго на поставки в страны Евросоюза российских нефтепродуктов. Это приведёт к тому, что экспорт нужно будет перенаправлять в Азию — нашим крупнейшим покупателям (Китай, Индия). Но дело в том, что в данных странах достаточно своих НПЗ и нефтепродуктов. Так что размер экспорта бензина, дизеля, авиакеросина и других наименований, скорее всего, снизится на фоне ограничений. Об этом рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, это приведёт к сокращению стоимости топлива на внешнем рынке (покупатели будут просить дисконт, как сейчас происходит с нефтью). Прибыль российских НПЗ сократится. Получится так, что на внутреннем рынке топлива всё равно будет достаточно, но падение прибыли предприятий (в том числе из-за роста налоговой нагрузки, так как повышен НДПИ для нефтяных компаний) приведёт к необходимости повышать цены. Нужно будет компенсировать сокращение выручки и прибыли. А это означает, что в стране начнётся рост стоимости топлива.

Артём Деев считает, что бензин и дизель, скорее всего, начнут дорожать ближе к марту. К концу первого квартала они прибавят два-три процента от текущих цен.

Впрочем, есть и другое мнение. Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал не ждёт каких-то изменений в цене на бензин на внутреннем рынке, потому что это социально важный продукт. Им пользуются десятки миллионов автолюбителей каждый день. Доля стоимости топлива велика в цене логистики и доставки товара. Она оказывает влияние на инфляцию. Эксперт напомнил, что у правительства есть эффективные инструменты для регулирования цен на бензин. К тому же в России нет проблем с добычей нефти. Что касается экспорта, то происходит переориентация на восток. Соответственно, существуют хорошо налаженные отношения с Индией, Китаем и Турцией. Там есть перерабатывающие заводы, которые принадлежат российским компаниям. Поэтому будут поиски других покупателей помимо европейских.

— Влияния на нефтяные котировки не будет. Прогноз по ценам на нефть (Brent) на текущий год: в среднем 90 долларов за баррель и выше, — считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Базовая логика развития ситуации с введением потолка цен на нефтепродукты из России говорит, что, как и в случае с весной 2022 года, сложности с поставками российского топлива на экспорт приведут к временному увеличению предложения на внутреннем топливном рынке. В прошлом году это спровоцировало падение оптовых цен на топливо в РФ. Сокращение в марте тогда достигало 20–25% по отношению к уровням февраля 2022-го, благодаря чему АЗС смогли увеличить свою маржинальность и практически не повышать розничные цены на топливо в течение всего 2022 года. На этот момент обратил внимание аналитик TeleTrade Алексей Фёдоров.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

По его мнению, после 5 февраля 2023 года ситуация может быть схожей, но не настолько сильно влияющей на изменения оптовых цен и баланс российского топливного рынка, как в прошлом году. Биржевые цены на топливо в России на этот раз если и сократятся, то, скорее всего, не более чем на 5–10% от текущих уровней, так как часть реакции рынка уже произошла в январе 2023 года. Естественно, этого будет недостаточно, чтобы розничные цены на АЗС снизились, потому как минимум до сезонного всплеска спроса на топливо в марте ценовые значения, вероятно, будут удерживаться на текущих уровнях.

2023 год очень сложный с точки зрения прогнозирования, потому что в нём сходится несколько важных треков как в экономике, так и в политике. В текущем году у нас есть и высокая вероятность циклического спада в мировой и российской экономике. Это должно снижать потребление и цены, в том числе на топливо, особенно в первой половине этого года, когда рецессионные риски весьма высоки.

— Также есть внутренние факторы, которые будут влиять на цены. В частности, повышение акциза на топливо с 1 января 2023 года в среднем на четыре процента, повышение НДПИ, которое будет увеличивать мотивацию российских нефтяников к повышению розничных цен на топливо. Особенно в условиях необходимости выплат в пользу государства в рамках демпферного механизма. Накладывая сезонность российского топливного рынка на эти важные треки, можно говорить о том, что до марта, то есть до весеннего всплеска спроса на топливо, средние цены на внутреннем рынке будут склонны либо удерживаться вблизи текущих значений (51,6 рубля за литр АИ-95, 46,7 рубля за литр АИ-92 и 58,2 рубля за литр дизельного топлива), либо незначительно снижаться. А вот весной уже возможно повышение цен, — пояснил Алексей Фёдоров.

Авторы Нина Важдаева