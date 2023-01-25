С 1 февраля АЗС ждут новых цен на бензин: Сколько будет стоить топливо На биржах фиксируют обвал цен на бензин и дизель. При этом 1 февраля состоится заседание ОПЕК+, на котором прозвучат ответы на вопросы о перспективах развития рынка. Как это отразится на ценах? 24 января, 23:40 Обложка © ТАСС / Кухмарь Кирилл

В начале этой недели биржевые цены на АИ-92 и АИ-95 обновили семилетний минимум — это 33 тысячи и 37,8 тысячи рублей за тонну соответственно. Летнее дизельное топливо обновило шестилетний минимум и подешевело до 39 тысяч рублей. При этом цены на заправках пока не изменились. Рынок ждёт два знаковых события: 1 февраля состоится встреча ОПЕК+, а 5 февраля вступит в силу эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в ЕС.

— Недавно вышел отчёт ОПЕК о спросе и предложении нефти в мире в 2022 году, который показал увеличение потребления. В дальнейшем прогнозируется, что в 2023 году востребованность нефти в мире также увеличится и составит уже более 100 миллионов баррелей в сутки. Одновременно ожидается снижение производства в таких странах, как Россия (вследствие действия потолка цен на нефть и сокращения добычи) и Мексика. Драйверами роста предложения станут США, Норвегия, Бразилия, Канада, Казахстан и Гайана, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его словам, на недавних заседаниях альянс принял решение о снижении добычи на два миллиона баррелей в сутки, чтобы сбалансировать рынок и цены в условиях новых ковидных ограничений в Китае. Теперь ограничения сняты и картель наверняка повысит свой прогноз потребления нефти в мире. Это в результате может привести к тому, что ОПЕК+ примет решение увеличить добычу весной. Другой вариант: картель возьмёт паузу и никаких изменений по квотам не произойдёт — это будет нужно, чтобы оценить перспективы спроса в ближайшие два-три месяца.

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— Скорее всего, после встречи мониторингового комитета ОПЕК+ больших изменений в котировках не будет. Нефть марки Brent будет по-прежнему торговаться в диапазоне 80–90 долларов за баррель, что является комфортным уровнем как для производителей сырья, так и для потребителей. Что касается стоимости топлива в России, то не нужно искать прямой зависимости цен от стоимости нефти на мировом рынке. Сейчас для стоимости топлива в РФ гораздо важнее уровень цен на наш сорт Urals (который продаётся в Азию на 30 долларов дешевле североморского сорта), фискальная нагрузка на отрасль и возможности НПЗ по экспорту нефтепродуктов, — пояснил Артём Деев.

Налоги с января этого года для нефтяников значительно выросли (увеличился НПДИ — налог на добычу полезных ископаемых). В связи с эмбарго на российские нефтепродукты (вводится ЕС с 5 февраля) возможно сокращение производства.

Артём Деев отметил, что уже была информация о намерении ряда компаний сократить часть сотрудников на производствах. Это означает, что предложение топлива на внутреннем рынке будет снижаться, что обычно ведёт к росту цен (как и рост затрат производителей из-за увеличения налогов). Сейчас цены на топливо внутри страны сравнительно низкие из-за профицита. Если это изменится, то и стоимость бензина и дизеля пойдёт вверх, чтобы компенсировать НПЗ сокращение производства.

— На заседании ОПЕК не нужно ждать каких-либо сюрпризов. Квоты останутся на том же уровне, поскольку со спросом на нефть сейчас нет проблем. В Штатах, скорее всего, не будет рецессии, а если даже и будет, то лишь мягкая посадка экономики. Она не окажется долгосрочной. Китай открылся после антиковидных ограничений, и всё это стимулирует спрос, — считает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Он добавил, что если говорить о стоимости бензина и дизеля, то у правительства есть определённые механизмы влияния на ценообразование и планы по сдерживанию инфляции. Скорее всего, цены на них останутся на прежних уровнях.

— В нашем понимании, пока уровень цен на нефть выше 80 долларов за баррель не даёт основания для рекомендаций по изменению уровня добычи. Более того, постковидное восстановление китайской экономики может улучшить перспективы спроса, — отметил портфельный управляющий УК "Альфа-капитал" Дмитрий Скрябин.

Цены на топливо в России в последнее время в значительной мере зависят от физических возможностей экспорта нефти и нефтепродуктов. В связи с санкциями и отказом ряда стран от покупок продажи за рубеж в последние месяцы сокращаются. Но именно они традиционно были важнейшим фактором удорожания бензина на АЗС в России. Об этом рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Производителям было выгоднее продавать за границу свою продукцию, чем направлять её на внутренний рынок. Сейчас ситуация кардинально меняется. Из-за сложностей с экспортом образуются относительно избыточные объёмы топлива, и они в большей мере, чем раньше, поступают на продажу внутри страны.

— И происходит почти невиданное годами. Цена бензина не увеличивается, а снижается. Сейчас средняя розничная стоимость литра в России составляет 51,6 рубля. В то время как ещё в сентябре 2022 года она составляла 51,95, в октябре — 51,8, — пояснил Марк Гойхман.

Однако в дальнейшем могут начаться противоположные процессы. После введения морского эмбарго на поставки нефти в ЕС с 5 декабря и на нефтепродукты с 5 февраля, заметно сократятся не только доходы от экспорта, но и сам выпуск данной продукции. В частности, мазута, дизтоплива. Из-за этого в целом нефтепереработка в России значительно уменьшится, что приведёт и к снижению выпуска бензина.

Марк Гойхман отметил, что бензин мало идёт на экспорт, в основном поступает на внутренний рынок. Но по существующим технологиям его нельзя производить, не выпуская одновременно и мазут с дизтопливом. Предложение этих продуктов на внутреннем рынке может уменьшиться. Кроме того, в последнее время, в связи со снижением мировых цен, стал отрицательным демпфер на бензин впервые с 2020 года. То есть нефтяные компании должны платить в бюджет более высокие суммы с продаж на внутреннем рынке.

— Помимо того, с 1 января 2023 года НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) поднялся сразу в 1,3 раза. Нужно учитывать ещё и общую инфляцию, повышающую себестоимость производства. В результате действия указанных и иных факторов вероятно постепенное увеличение внутренней цены бензина. Возможно, на 7–10% за год, к уровням в районе 55–58 рублей. В таком случае в среднем стоимость топлива будет прибавлять примерно 1,5–2 рубля за квартал. К концу первого квартала, например, цена может составить 53–54 рубля, — считает Марк Гойхман.

Авторы Нина Важдаева