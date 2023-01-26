Россиянам рассказали, чем может закончиться попытка перенести грипп "на ногах"
Терапевт Константинова предупредила о риске смерти из-за перенесённого "на ногах" гриппа
Переносить грипп "на ногах", то есть без лечения в условиях постельного режима, — это ошибка, которая может довести человека до смерти. Об этом предупредила терапевт Марина Константинова. По её словам, стресс, ментальное напряжение, физнагрузки и холод могут вымотать организм до того предела, когда он перестанет справляться с вирусной инфекцией. Из-за этого инфекция и токсины будут проникать в кровь и органы, вызывая серьёзные осложнения вплоть до летального исхода.
"Вирус гриппа прежде всего выбирает и поражает ослабленные органы, вызывая обострение хронических заболеваний", — пояснила Константинова в беседе с URA.RU.
По её словам, осложнения, с которыми сталкивается человек, можно разделить на две группы: лёгочные и внелёгочные. Первые — это пневмония, абсцесс лёгкого, эмпиема, острый респираторный дистресс-синдром. Вторые — бактериальные риниты, синуситы, отиты, трахеиты, вирусный энцефалит, менингит, неврит, радикулоневрит, поражение печени, синдром Рея, миокардит, токсико-аллергический шок. Хуже всего приходится людям с хроническими заболеваниями, пожилым и детям, подчеркнула Константинова.
Ранее Лайф сообщал, что Роспотребнадзор выявил рост в Москве заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте от трёх до шести и от семи до четырнадцати лет.
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