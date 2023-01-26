Россиянам рассказали, чем может закончиться попытка перенести грипп "на ногах"

Переносить грипп "на ногах", то есть без лечения в условиях постельного режима, — это ошибка, которая может довести человека до смерти. Об этом предупредила терапевт Марина Константинова. По её словам, стресс, ментальное напряжение, физнагрузки и холод могут вымотать организм до того предела, когда он перестанет справляться с вирусной инфекцией. Из-за этого инфекция и токсины будут проникать в кровь и органы, вызывая серьёзные осложнения вплоть до летального исхода.