Лайф выяснил, кто стоит за отправкой биоматериалов россиян в США

За петербургской компанией, которая отправляла биоматериалы россиян в США по заказу, стоят две женщины, предположительно, имеющие как российское, так и американское гражданство. Это 54-летняя Ольга Потапова, проживающая в Сан-Франциско, и 67-летняя Ольга Воронина из Сан-Диего. Лайф рассказывает об этом в материале-расследовании, посвящённом бенефициарам незаконной торговли биологическими материалами.

На днях в Москве Савёловский районный суд продолжит рассмотрение этого дела. Но на скамье подсудимых не Потапова и Воронина — там экс-заведующая патологоанатомическим отделением ГКБ имени Боткина Оксана Паклина. По версии следствия, в 2019–2020 годах именно она якобы за взятки суммарным размером $15 тысяч собирала биологические материалы пациентов и без оформления документации передавала заказчику.

Взяткодатель же — гендиректор петербургского "Центрального национального биобанка" Алексей Подлубный. Его ещё в прошлом году приговорили к четырём годам колонии строгого режима — тоже по делу об отправке биоматериалов в США.

Так вот, Лайф выяснил, что истинными бенефициарами "Центрального национального банка" были те самые Ольга Потапова и Ольга Воронина. Всё говорит о том, что это они заказывали сбор биоматериалов россиян и помогали их отправлять в США.

Обе женщины живут в США в достатке. Так, Ольга Потапова зарегистрирована в доме стоимостью 2,8 миллиона долларов в Сан-Франциско. А Ольга Воронина живёт в таунхаусе стоимостью 1,2 миллиона долларов в Сан-Диего.