Попытавшихся перейти Днепр украинских военных встретили огнём

В ночь на четверг Вооружённые силы Украины предприняли попытку форсировать Днепр в районе островов Новой Каховки, однако российские военные открыли огонь и не дали им этого сделать. Об этом рассказал в своём Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.



"Незваные гости были встречены огнём наших защитников — разведка вовремя обнаружила перемещение врага, передала координаты артиллерии и открыла огонь", — сообщил Рогов.

Он добавил, что украинские военные также задействовали авиацию. А также напомнил, что это не первая такая попытка ВСУ за последние дни. Предыдущая тоже была неудачной и привела к потерям в личном составе украинских войск.