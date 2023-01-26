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Опубликовано 25 января 2023, 23:21

Попытавшихся перейти Днепр украинских военных встретили огнём

Рогов: ВСУ попытались форсировать Днепр у Новой Каховки

В ночь на четверг Вооружённые силы Украины предприняли попытку форсировать Днепр в районе островов Новой Каховки, однако российские военные открыли огонь и не дали им этого сделать. Об этом рассказал в своём Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.


"Незваные гости были встречены огнём наших защитников — разведка вовремя обнаружила перемещение врага, передала координаты артиллерии и открыла огонь", — сообщил Рогов.

Он добавил, что украинские военные также задействовали авиацию. А также напомнил, что это не первая такая попытка ВСУ за последние дни. Предыдущая тоже была неудачной и привела к потерям в личном составе украинских войск.

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Ранее глава ДНР Пушилин сообщил о боях в кварталах Артёмовска, которые ещё некоторое время назад находились под контролем украинской армии.

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Flickr / ВСУсп

Анатолий Симоненко
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