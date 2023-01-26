Два производителя смартфонов возобновили набор сотрудников в России

Китайские компании Xiaomi и Honor возобновили набор сотрудников в свои российские офисы. Производители гаджетов с 30 декабря 2022 года начали поиск специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров. Об этом узнали "Известия".

Одна из стратегий присутствия на российском рынке сегодня — это самостоятельное осуществление рекламы и маркетинга, отметил другие эксперты. Издание пишет, что открытие вакансий китайскими брендами в РФ — позитивный сигнал, он может свидетельствовать о возврате к этому пути. По словам одного из собеседников газеты, Honor отменила "режим тишины", который начался в марте прошлого года, теперь китайская компания "работает в полную силу". Xiaomi с рынка не уходила и по итогам 2022 года даже стала лидером смартфонов. Однако, на "пятки" ей наступают производители, работающие в аналогичных ценовых сегментах, например Realme. Поэтому она решила усилить рекламный объём.