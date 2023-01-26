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25 января, 22:14

На Украине убиты два колумбийских наёмника, воевавших за ВСУ

МИД Колумбии заявил о гибели двух граждан этой страны на Украине

МИД Колумбии заявил, что на Украине погибли двое граждан этой страны, которые отправились туда для участия в боях против России. Убиты они были 18 января.

"Двое граждан Колумбии находились на Украине с декабря и служили в 49-м пехотном батальоне украинской армии. По информации этого батальона, граждане погибли в бою 18 января", — сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

Там отметили, что пока семьи этих двух колумбийцев не располагают доказательствами их смерти. Страна начала процедуру вывоза тел с Украины.

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Как рассказывал Лайф, двумя днями ранее стало известно, что под Соледаром убиты два британских наёмника. А перед этим там лишился жизни бывший американский спецназовец, как и эти колумбийцы, воевавший на стороне Украины.

Обложка ©

Flickr / ВСУ

Андрей Григорьев

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