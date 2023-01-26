На Украине убиты два колумбийских наёмника, воевавших за ВСУ

МИД Колумбии заявил, что на Украине погибли двое граждан этой страны, которые отправились туда для участия в боях против России. Убиты они были 18 января.

"Двое граждан Колумбии находились на Украине с декабря и служили в 49-м пехотном батальоне украинской армии. По информации этого батальона, граждане погибли в бою 18 января", — сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

Там отметили, что пока семьи этих двух колумбийцев не располагают доказательствами их смерти. Страна начала процедуру вывоза тел с Украины.