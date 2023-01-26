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25 января, 22:14

Meta восстановила аккаунты Дональда Трампа в Instagram и Facebook

<p>Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP / Rebecca Blackwell</p>

Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP / Rebecca Blackwell

Американская компания Meta* восстановила аккаунты экс-президента США Дональда Трампа в социальных сетях Instagram** и Facebook**, которыми она владеет. Об этом сообщает Bloomberg.

"Решение компании отозвать блокировку, анонсированное во вторник, означает, что бывший президент может теперь получить доступ к миллионам подписчиков на двух сервисах на фоне того, как он делает ставку на новую президентскую кампанию", — отмечает агентство.

А ранее учётная запись экс-президента США была восстановлена в "Твиттере". Это случилось после того, как за такое решение проголосовали участники опроса, который провёл новый владелец компании Илон Маск.

Напомним, аккаунт Трампа в "Твиттере" заблокировали, как тогда заявлялось, "навсегда" — из-за опасений, что он будет призывать к насилию. Это случилось в январе 2021 года, сразу после штурма Конгресса сторонниками Трампа. После этого аналогичные решения — сначала кратковременные, а затем и долговременные — приняли "Фейсбук" и "Инстаграм".

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

** Заблокированы в России, принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Андрей Григорьев

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