Американский гигант решил выйти из российского бумажного бизнеса

Американский производитель бумаги International Paper продаёт свою долю — 50% — в холдинге Ilim SA партнёрам из России. Об этом говорится в пресс-релизе компании из США.

К бизнесу Ilim SA относится группа "Илим", производящая около 75% российской целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги. Речь идёт о сумме в $484 млн. На данном этапе дело встало за разрешением российского регулятора. Общая стоимость Ilim SA $3,5 млрд. При подсчёте контракта учли и долги фирмы в размере $2,45 млрд.

В то же время российские партнёры предложили International Paper выкупить их долю в группе "Илим" в объёме 2,39% акций за $24 млн. Американская фирма готова это предложение принять. Компания Ilim SA принадлежит International Paper и группе российских акционеров. Кто именно с российской стороны станет покупателем доли — пока не уточняется.