России напророчили возвращение лидерства по поставкам газа в Европу

Россия может в будущем вновь стать дилером по поставке газа на европейский рынок. Такого развития событий не исключили авторы доклада Kept "Анализ ключевых трендов и перспектив развития отраслей российской промышленности в условиях геополитической турбулентности".

В аналитической публикации говорится, что такую точку зрения высказали 40% участников опроса, который проводился в рамках конференции Оксфордского института энергетических исследований.

"Существует мнение, что, несмотря на геополитический конфликт и повреждение инфраструктуры "Северных потоков", Россия тем не менее сможет в будущем вернуть себе место ведущего поставщика природного газа в Европу", — сказано в докладе.

Аналитики напомнили, что на рынке есть инфраструктурные и экономические ограничения. Так, для замены в Европе трубопроводного газа на сжиженный (СПГ) нужны масштабные регазификационные мощности. А стоимость СПГ с учётом доставки превышает цены от "Газпрома". Риск полного отказа стран ЕС от российского газа аналитики сейчас оценивают как умеренный.