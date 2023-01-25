России напророчили возвращение лидерства по поставкам газа в Европу
Аналитики Kept заявили, что Россия может вернуть себе лидерство в экспорте газа в ЕС
Россия может в будущем вновь стать дилером по поставке газа на европейский рынок. Такого развития событий не исключили авторы доклада Kept "Анализ ключевых трендов и перспектив развития отраслей российской промышленности в условиях геополитической турбулентности".
В аналитической публикации говорится, что такую точку зрения высказали 40% участников опроса, который проводился в рамках конференции Оксфордского института энергетических исследований.
"Существует мнение, что, несмотря на геополитический конфликт и повреждение инфраструктуры "Северных потоков", Россия тем не менее сможет в будущем вернуть себе место ведущего поставщика природного газа в Европу", — сказано в докладе.
Аналитики напомнили, что на рынке есть инфраструктурные и экономические ограничения. Так, для замены в Европе трубопроводного газа на сжиженный (СПГ) нужны масштабные регазификационные мощности. А стоимость СПГ с учётом доставки превышает цены от "Газпрома". Риск полного отказа стран ЕС от российского газа аналитики сейчас оценивают как умеренный.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что введение санкций и ценового лимита на российские энергоресурсы приведёт к долгосрочному кризису, а также дефициту газа в Европе. Он напомнил, что страны ЕС за последнее время снизили потребление газа на 40–50 млрд куб. м из-за уменьшения производства удобрений, металлургии и газохимии.
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