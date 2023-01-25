Минобороны Словакии заявило о намерении передать Украине истребители МиГ-29
МиГ-29 ВВС Словакии. Фото © Wikipedia \ BRAD FALLIN
Минобороны Словакии заявило о намерении передать Украине свои истребители советского производства МиГ-29. Об этом сообщил глава оборонного ведомства республики Ярослав Надь.
"Самолёты сейчас находятся на одной из баз в Словакии. <…> Мы готовы обсудить передачу Украине этих самолётов", — цитирует Надя УНИАН.
По словам министра, пока решение минобороны о передаче самолётов теперь ждёт только одобрения правительства.
Ранее Лайф писал, что Словакия назвала условия для передачи танков Т-72 Украине. Пресс-секретарь Минобороны республики Мартина Ковал-Какашчикова заявила, что это может произойти в обмен на современную западную бронетехнику.