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25 января, 20:27

Минобороны Словакии заявило о намерении передать Украине истребители МиГ-29

<p>МиГ-29 ВВС Словакии. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MiG-29ASlovakia.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a>\ BRAD FALLIN</p>

МиГ-29 ВВС Словакии. Фото © Wikipedia \ BRAD FALLIN

Минобороны Словакии заявило о намерении передать Украине свои истребители советского производства МиГ-29. Об этом сообщил глава оборонного ведомства республики Ярослав Надь.

"Самолёты сейчас находятся на одной из баз в Словакии. <…> Мы готовы обсудить передачу Украине этих самолётов", — цитирует Надя УНИАН.

По словам министра, пока решение минобороны о передаче самолётов теперь ждёт только одобрения правительства.

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Ранее Лайф писал, что Словакия назвала условия для передачи танков Т-72 Украине. Пресс-секретарь Минобороны республики Мартина Ковал-Какашчикова заявила, что это может произойти в обмен на современную западную бронетехнику.

Арина Родионова

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