Минобороны Словакии заявило о намерении передать Украине истребители МиГ-29

Минобороны Словакии заявило о намерении передать Украине свои истребители советского производства МиГ-29. Об этом сообщил глава оборонного ведомства республики Ярослав Надь.

"Самолёты сейчас находятся на одной из баз в Словакии. <…> Мы готовы обсудить передачу Украине этих самолётов", — цитирует Надя УНИАН.

По словам министра, пока решение минобороны о передаче самолётов теперь ждёт только одобрения правительства.