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25 января, 19:57

"Полная неожиданность": Урганта удивила отмена его концерта в Москве

В Москве отменили февральский концерт Урганта

В Москве отменили концерт Ивана Урганта, который планировалось провести 2 февраля на территории дизайн-завода "Флакон". Выступление уже переносилось с октября прошлого года.

"Концерт 2.02 отменён. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поётся в песне: "Мне не понять, и тебе не понять этого движения..." — написано в соцсетях Урганта.

Телеведущий в своей публикации призвал пользователей "не поддаваться панике" и ждать следующего концерта.

Иван Ургант впервые за 15 лет не будет ведущим "Золотого граммофона"

Иван Ургант впервые за 15 лет не будет ведущим "Золотого граммофона"

Ранее Лайф писал, что Ургант предложил подключить учёных к разгадке тайны содержимого депутатских голов. Так он отреагировал на предложение Николая Новичкова признать телеведущего иностранным агентом.

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VK / Иван Ургант

Арина Родионова

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