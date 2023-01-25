"Полная неожиданность": Урганта удивила отмена его концерта в Москве

В Москве отменили концерт Ивана Урганта, который планировалось провести 2 февраля на территории дизайн-завода "Флакон". Выступление уже переносилось с октября прошлого года.

"Концерт 2.02 отменён. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поётся в песне: "Мне не понять, и тебе не понять этого движения..." — написано в соцсетях Урганта.

Телеведущий в своей публикации призвал пользователей "не поддаваться панике" и ждать следующего концерта.