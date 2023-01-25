В РФС прокомментировали лишение России Суперкубка УЕФА

Решение перенести матч за Суперкубок УЕФА из Казани в Афины было ожидаемым, и спорта в этом нет. Об этом заявили в пресс-службе Российского футбольного союза.

"Решение о переносе встречи за Суперкубок УЕФА из Казани на фоне отстранения наших клубов и сборных команд от международных соревнований было ожидаемым и не имеет никакого отношения к спорту. У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности", — заявили РИА "Новости" в РФС.

Там также отметили, что все усилия РФС сосредоточены на том, чтобы вернуть российский футбол в международную систему соревнований.