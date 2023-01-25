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25 января, 19:54

В РФС прокомментировали лишение России Суперкубка УЕФА

РФС: Перенос Суперкубка УЕФА из Казани в Афины не относится к спорту

Решение перенести матч за Суперкубок УЕФА из Казани в Афины было ожидаемым, и спорта в этом нет. Об этом заявили в пресс-службе Российского футбольного союза.

"Решение о переносе встречи за Суперкубок УЕФА из Казани на фоне отстранения наших клубов и сборных команд от международных соревнований было ожидаемым и не имеет никакого отношения к спорту. У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности", — заявили РИА "Новости" в РФС.

Там также отметили, что все усилия РФС сосредоточены на том, чтобы вернуть российский футбол в международную систему соревнований.

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Напомним, что сегодня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе места проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины. Игра запланирована на 16 августа, она состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Анатолий Симоненко

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